Il regista di Ghost in the Shell ha grande rispetto per Hideo Kojima, ma ha giocato anni a un altro gioco

Il suo gioco preferito a quanto pare è Fallout 4 , in base a quanto riferito in un'intervista pubblicata da The Film Stage, gioco che è diventato ormai una sorta di ossessione per Oshii.

A quanto pare, Oshii nutre "grande rispetto" per Hideo Kojima , che risulta praticamente quasi un collega, considerando come l'autore di Death Stranding e Metal Gear Solid sia così vicino alla regia cinematografica, tuttavia ha riferito di essere ormai immerso da anni in un altro gioco particolare, che non ha a che fare con Kojima Productions.

Mamoru Oshii è una figura di spicco dell'animazione giapponese, avendo diretto alcune delle pellicole più significative in questo ambito, tra le quali anche l'adattamento in lungometraggio di Ghost in the Shell, e di recente ha avuto modo anche di parlare delle sue passioni sul fronte dei videogiochi .

Ha giocato per 8 anni a Fallout 4

In una parte dell'intervista, al regista viene chiesto se vi siano delle ispirazione specifiche dal mondo dei videogiochi nelle sue opere, considerando che alcune di queste sembrano vicine a certi immaginari digitali, al che Oshii svela la sua ossessione per Fallout 4.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Ho giocato a Fallout 4 per otto anni", ha riferito Oshii, "È il mio gioco ideale, quasi come se fosse fatto specificamente per me", ha spiegato il regista, che ha aggiunto anche di avere "un profondo rispetto per tutti i lavori di Hideo Kojima".

L'intervista di per sé è incentrata soprattutto su Angel's Egg, l'enigmatico film di Oshii che è arrivato solo di recente nei cinema occidentali in forma rimasterizzata, nonostante la sua uscita originale risalga agli anni 80.

Considerando anche la collaborazione con Yoshitaka Amano nella produzione del film, l'intervista ha toccato anche l'argomento dei videogiochi, e curiosamente da qui è stata svelata la fissazione di Oshii per Fallout 4.

Chissà cosa ne pensa del chiacchierato Fallout 4 Anniversary Edition.