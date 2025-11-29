Nella quinta stagione di Stranger Things è stato commesso un piccolo errore citando un videogioco

Oltre a tanto product placement, la quinta stagione di Stranger Things, appena arriva su Netflix, contiene anche molte citazioni videoludiche. Non si tratta di una grossa novità, visto che già le serie passate ne erano piene e che gli autori, i Duffer Brothers, si sono sempre definiti dei grandi appassionati di videogiochi. Per l'occasione, però, gli è sfuggito un dettaglio. Possiamo considerarlo un piccolo errore, oltretutto completamente ininfluente sull'opera in sé, ma comunque gustoso da segnalare.
Ora fate attenzione, perché di seguito daremo delle piccole anticipazioni sui contenuti della serie. Se non volete averne, non leggete oltre.
In una scena del terzo episodio, Derek Turnbow, personaggio interpretato da Jake Connelly, viene mostrato mentre gioca con il suo adorato NES. Il gioco sulla TV è Ghosts 'n Goblins, ma in versione da sala giochi, non in versione NES, come facilmente deducibile dal bordo nero nella parte alta della schermata e dalla qualità degli sprite.
Alcuni lo aveva addirittura scambiato per Ghouls 'n Ghosts, il seguito ufficiale, uscito però solo su Sega Master System, Sega Genesis / Mega Drive e NEC SuperGrafx (quest'ultima versione mai uscita dal Giappone).
Quando la sorella di Turnbow estrae la cartuccia dalla console, l'etichetta mostra chiaramente la scritta Ghosts 'n Goblins. Evidentemente chi si è occupato della scena, ha confuso le versioni. Come detto, si tratta di un piccolo errore, decisamente veniale.
La serie Ghosts 'n Goblins di suo non sta godendo di grande apprezzamento negli ultimi anni, nonostante il tentativo di Capcom di rivitalizzarla con Ghosts 'n Goblins Resurrection. Chissà se la presenza in Stranger Things 5 aiuterà a farla conoscere a qualche nuovo giocatore.