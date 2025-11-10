Gran Turismo 7 presenta il circuito di Yas Marina con un trailer: sarà incluso nell'aggiornamento Spec 3

Polyphony Digital continua a incuriosire i fan di Gran Turismo 7 presentando gradualmente i contenuti del grande aggiornamento gratuito Spec 3, previsto per dicembre.
Tra le novità più attese c'è il circuito di Yas Marina, iconica pista degli Emirati Arabi Uniti entrata nel calendario di Formula 1 nel 2009. Il tracciato è protagonista del nuovo trailer pubblicato dallo studio, che conferma anche il ritorno della Renault Espace F1, una vettura leggendaria introdotta per la prima volta in Gran Turismo 2 e assente dalla serie da ben 26 anni.
Le altre novità
Spec 3 sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Gran Turismo 7 su PS4 e PS5. Oltre a Yas Marina, l'aggiornamento includerà anche il Circuito Gilles-Villeneuve, ampliando ulteriormente la varietà di tracciati disponibili.
L'annuncio di Gran Turismo 7 Spec 3 celebra le straordinarie vendite della serie L'update introdurrà otto nuove vetture, tra cui la già citata Renault Espace F1 e la Polestar 5, un'elettrica ad alte prestazioni. Non mancheranno novità anche sul fronte tecnico e funzionale, con l'arrivo degli pneumatici Dunlop, della funzione Data Logger, un innalzamento del level cap, inviti illimitati in Brand Central, sfide settimanali migliorate, una nuova sequenza introduttiva e ottimizzazioni per le modalità online.