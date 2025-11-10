Gran Turismo 7 presenta il circuito di Yas Marina con un trailer: sarà incluso nell'aggiornamento Spec 3

Tra le novità più attese c'è il circuito di Yas Marina , iconica pista degli Emirati Arabi Uniti entrata nel calendario di Formula 1 nel 2009. Il tracciato è protagonista del nuovo trailer pubblicato dallo studio, che conferma anche il ritorno della Renault Espace F1 , una vettura leggendaria introdotta per la prima volta in Gran Turismo 2 e assente dalla serie da ben 26 anni.

Le altre novità

Spec 3 sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Gran Turismo 7 su PS4 e PS5. Oltre a Yas Marina, l'aggiornamento includerà anche il Circuito Gilles-Villeneuve, ampliando ulteriormente la varietà di tracciati disponibili.

L'annuncio di Gran Turismo 7 Spec 3 celebra le straordinarie vendite della serie L'update introdurrà otto nuove vetture, tra cui la già citata Renault Espace F1 e la Polestar 5, un'elettrica ad alte prestazioni. Non mancheranno novità anche sul fronte tecnico e funzionale, con l'arrivo degli pneumatici Dunlop, della funzione Data Logger, un innalzamento del level cap, inviti illimitati in Brand Central, sfide settimanali migliorate, una nuova sequenza introduttiva e ottimizzazioni per le modalità online.