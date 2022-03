LG OLED 2022: i prezzi dei nuovi modelli sono aumentati, nelle prime indiscrezioni

In attesa degli annunci ufficiali, spuntano dalla Germania i primi prezzi sui nuovi modelli dei TV LG OLED 2022 e, per il momento, sembrano essere aumentati, almeno parzialmente, rispetto a quelli visti finora sui vari modelli fino al 2021.

Si tratta della gamma G2, C2, B2 e A2, con alcuni casi di variazioni al rialzo anche piuttosto consistenti.

I nuovi modelli di TV LG OLED 2022

Ovviamente si tratta poi di vedere quale sarà lo street price effettivo, ma se dovessero essere confermati questi prezzi di listino i punti di partenza sarebbero comunque tarati verso l'alto rispetto a quelli degli anni precedenti. Da notare, inoltre, che i nuovi modelli dovrebbero essere disponibili in Europa tra marzo e aprile 2022, in attesa di informazioni più precise.

In particolare, per quanto riguarda la serie G2 si rilevano incrementi per i tagli più grandi, con il 65 pollici che aumenta di 100 euro il prezzo di base dell'analogo modello G1 e un aumento di addirittura 1000 euro per il modello da 77 pollici:

OLED83G29LA: 8.999 Euro

OLED77G29LA: 5.999 Euro

OLED65G29LA: 3.599 Euro

OLED55G29LA: 2.499 Euro

Più contenuti i rincari della serie più popolare, ma comunque presenti anche in questa, con il C2 che nel 2022 presenta anche il nuovo taglio da 42 pollici che potrebbe essere l'ideale per il gaming, tuttavia a un prezzo non proprio contenuto di 1.649 euro. Tuttavia le variazioni qui sono meno evidenti:

OLED83C29LA: 7.499 Euro

OLED77C29LD: 5.399 Euro

OLED65C29LD: 3.199 Euro

OLED55C29LD: 2.299 Euro

OLED48C29LB: 1.799 Euro

OLED42C29LB: 1.649 Euro

OLED77C28LB: 5.299 Euro

OLED65C28LB: 3.099 Euro

OLED55C28LB: 2.249 Euro

OLED48C28LB: 1.749 Euro

OLED83C27LA: 7.499 Euro

OLED77C27LA: 5.299 Euro

OLED65C27LA: 3.099 Euro

OLED55C27LA: 2.249 Euro

OLED48C27LA: 1.749 Euro

OLED42C27LA: 1.649 Euro

OLED77CS9LA: 4.799 Euro

OLED65CS9LA: 2.899 Euro

OLED55CS9LA: 2.099 Euro

Anche la serie B2 dimostra un netto aumento di circa 200 euro rispetto ai modelli precedenti, mentre quasi pari è la situazione degli A2, sebbene con lievi aumenti anche per questa: