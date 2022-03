Hideo Kojima lavora con tecnologia e studi Sony: un gioco in esclusiva su PS5?

I nuovi progetti di Hideo Kojima continuano ad essere avvolti nel mistero, ma secondo alcune interpretazioni i suoi ultimi tweet potrebbero indicare almeno la presenza di un gioco in esclusiva per PS5, visto che sembra stia lavorando presso gli studi di motion capture di proprietà di Sony e usando una tecnologia della compagnia.

Considerando il culto che circonda la figura di Hideo Kojima, non è strano vedere persone che si alambiccano il cervello cercando di interpretare i suoi frequenti ma spesso sibillini messaggi via social. In questo caso, un paio di tweet sono decisamente espliciti su quello che il game designer sta facendo, visto che lo spiega in maniera molto diretta.



"Andiamo avanti e indietro tra la West Coast e KJP con il MADO di Sony", si legge in un messaggio, a cui ne è seguito un altro più esplicito sulla questione: "Siamo sempre connessi con la West Coast attraverso il sistema MADO di Sony per il lavoro sul campo. È fantastico! Sembra davvero di essere connessi attraverso una comunicazione chiare! Specialmente con il sistema audio a due vie che è superbo! Sembra di essere lì! Posso usarlo!"



L'entusiasmo di Kojima è riservato al sistema MADO di Sony, ovvero un sistema di "telepresenza" sviluppato da Sony che consente la comunicazione audio-visiva tra varie location, utilizzata per conferenze o per il telelavoro. In questo caso, viene usato da Kojima per dirigere delle sessioni di motion capture a distanza, rimanendo presso Kojima Productions in Giappone mentre le riprese si svolgono a Los Angeles.

Lo studio di motion capture, in particolare, sembra essere lo stesso utilizzato da Sony Santa Monica, il team di God of War. Il doppio collegamento con Sony ovviamente ha fatto subito scattare le speculazioni sul fatto che il progetto in sviluppo possa essere un altro gioco in esclusiva per PS5, ma attendiamo ancora eventuali annunci al riguardo.

Di recente, Hideo Kojima è stato premiato dal governo giapponese per il suo contributo alla cultura nazionale.