Elden Ring: modder sta facendo combattere i boss tra di loro

Il modder Garden Of Eyes, famoso per i suoi lavori su Bloodborne, ha iniziato a dedicarsi anche ai file di Elden Ring e a mettere in scena degli scontri tra numerosi boss presenti nel gioco. Il risultato è alquanto spettacolare, soprattutto data l'assenza di giocatori umani.

In realtà per Garden Of Eyes non si tratta di una grossa novità, visto che una delle sue serie più famose fa combattere i boss di diversi titoli di FromSoftware, in combattimenti decisamente improbabili. Comunque sia, nel filmato di Elden Ring possiamo vedere Malenia, resa famosa dal materiale promozionale del gioco, nonché uno dei boss più difficili da abbattere, affrontare, Starscourge Radahn, considerato uno dei personaggi migliori del gioco.

La parte più interessante del filmato non è tanto vedere quale dei due boss sia più forte, ma quanto l'intelligenza artificiale di entrambi si adatti ad avversari diversi dal giocatore. Insomma, lo scontro è davvero interessante, anche se meno fluido di quanto ci si potesse aspettare.

Da notare che Garden Of Eyes è il modder che ha scoperto le porte di un Colosseo presente nella mappa di gioco, che attualmente risulta inaccessibile, ma che qualcuno sospetta possa essere sbloccato con futuri aggiornamenti, per ospitare scontri PvP o qualche modalità extra.