Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di aprile 2022 forse svelati da un leak

Ogni mese Amazon Prime Gaming offre una serie di giochi gratis per PC agli abbonati e quelli di aprile 2022 a quanto pare sono stati svelati in anticipo, in base a una lista emersa da un leak. Ovviamente il tutto è da prendere con le pinze in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Amazon, che in ogni caso dubitiamo tarderà ad arrivare.

Di seguito la presunta lista dei giochi gratis di aprile 2022 di Amazon Gaming:

The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Edition

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Nanotale - Typing Chronicles

House of 10000 Doors: Family Secrets

Monkey Island 2: Special Edition: LeChuck's Revenge

Galaxy of Pen & Paper

Guild of Ascension

Amazon Prime Gaming

Se confermati, i giochi sopracitati saranno disponibili per tutti gli abbonati ad Amazon Prime a partire da venerdì 1 aprile 2022. Tra i titoli segnalati troviamo due classici indimenticabili come The Elder Scrolls IV: Oblivion nella versione Game of the Year (include due espansioni) e Monkey Island 2, nonché Plants vs Zombies che a costo zero potrebbe rivelarsi un ottimo passatempo per qualche partita con gli amici.

Nel frattempo siete ancora in tempo per riscattare i giochi gratis di Amazon Prime Gaming di marzo 2022, che includono, tra gli altri, anche Surviving Mars e SteamWorld Quest.