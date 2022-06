Fortnite veste Sundek: nuova mappa ed eventi per celebrare la collaborazione

Videogiochi e moda non sono mondi estranei e negli anni sono stati diversi le firme a legarsi a qualche famoso gioco. Quest'estate è il turno dell'azienda italiana di abbigliamento Sundek, nota per i suoi iconici boardshorts, che approda su Fortnite. La formula scelta per questa collaborazione è decisamente alternativa e porterà i giocatori a competere in modo decisamente diverso rispetto al solito. Nella nuova mappa "Baia del sole", i giocatori deporranno le armi per sfidarsi in gare sportive di ogni sorta, collezionando gli iconici outfit Sundek sotto forma di skin.

Gare di surf, parkour, tiro a segno e montagne russe sono solo alcuni dei mini giochi pensati per l'occasione, il tutto curato da Beyond Creative. Parliamo del team creativo che ha sviluppato in questi anni numerose attività brandizzate in Fortnite, dando in pasto ai giocatori di tutto il mondo centinaia di ore di gioco e dimostrando contemporaneamente il potenziale di collaborazioni di questo tipo.

Sole, spiaggia, boardshorts Sundek e, ovviamente, banane.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché sabato 25 giugno ci sarà l'evento di lancio, precisamente in Piazza Gae Aulenti a Milano. Nella cornice Milanese verrà allestita una tecnologica gaming room di vetro e a partire dalle 17:00 inizierà l'evento live: a presentare Fortu (presentatore PlayStation) e Michelle Puttini mentre tra gli ospiti saranno presenti St3pny, Kroatomist e gli Amiketty, questi ultimi parteciperanno anche ad un meet & greet. Gli ospiti verranno intervistati dalle loro postazioni nella gaming room mentre giocheranno a Fortnite su PlayStation 5. Durante l'evento poi interverranno anche alcuni sviluppatori di Beyond Creative. Insomma: che vogliate fare qualche domanda agli sviluppatori o conoscere i vostri creator l'appuntamento è per sabato 25 giugno n Piazza Gae Aulenti a Milano.