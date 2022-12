Sports Story, la recensione di un RPG a tema sportivo fuori di testa

E si è confermata tale, perché Sports Story tiene fede alla formula inaugurata da Sidebar Games con Golf Story e anzi, decide di espanderla e rifinirla. La nuova veste grafica rende più vibrante la già piacevole pixel art del primo capitolo dell'avventura del nostro golfista in erba; ora possiamo cimentarci non solo nel golf, ma anzi possiamo (anzi, dobbiamo) dedicarci a cricket, pesca, tennis e molto altro ancora, spesso in contesti molto lontani da quelli in cui questi sport vengono solitamente praticati; tornano alcuni volti già visti in Golf Story, ma si aggiungono anche molti altri personaggi alla lista delle eccentriche conoscenze che il protagonista incontra nel corso del suo arduo cammino.

Dopo alcuni anni di notizie col contagocce, nello scorso novembre Sidebar Games aveva annunciato la pubblicazione di Sports Story entro la fine dell'anno. A sorpresa, nel corso dell'House of Indies Holiday Event di Nintendo del 23 dicembre è arrivata la notizia che i fan di Golf Story aspettavano: il suo seguito era già disponibile per l'acquisto sul Nintendo eShop. Non ci siamo fatti pregare, e ci siamo imbarcati in un'avventura che - chi conosce l'opera prima dello studio australiano sa bene - si preannunciava davvero surreale.

La grande differenza rispetto alla prima avventura del golfista più odiato del mondo - uno scherzo abbondantemente sfruttato in Golf Story e che solo a piccole dosi torna in questa seconda iterazione - sta nella varietà di sport a nostra disposizione, sempre e rigorosamente inseriti in contesti fuori di testa: si va dalla miniera in cui la Regina in persona assiste a un match di cricket in cui tutto è concesso, fino all'accademia di tennis in cui si va avanti a suon di sonore punizioni, passando per il porto piovoso in cui si pescano pesci imbronciati.

Se ricordiamo questi elementi di Golf Story, è perché anche in Sports Story - un seguito a tutti gli effetti, ambientato poco tempo dopo la conclusione degli eventi dell'epopea golfistica - il golf fa la parte del leone, non soltanto nel divertente multiplayer locale fino a quattro giocatore su cinque campi presenti nel gioco principale, ma anche negli eventi narrati. Sidebar Games ha dimostrato di prestare ascolto ai propri giocatori, lavorando su alcuni punti critici . In Golf Story era molto difficile leggere le pendenze dei green, data la visuale dall'alto e la difficoltà di rappresentare le inclinazioni del percorso, mentre ora delle comode frecce rendono più comprensibile il tutto; è migliorata anche l'interfaccia, che nel complesso risulta più elegante e meno spartana. Peccato solo per l'incipit dell'avventura, sicuramente meno incisivo e memorabile rispetto a Golf Story.

Bastano questi pochi elementi per comprendere come Sidebar Games abbia voluto fare proprio l' umorismo surreale di Earthbound , inserendolo in una formula sportiva che guarda al tono scanzonato e alla semplicità di Mario Golf . Da quest'ultimo viene mutuato il semplice sistema dei tre tocchi: innanzitutto si decide la linea di tiro, poi la potenza e infine la precisione.

Golf Story era incentrato sulla scalata dei ranghi del nobile gioco del golf da parte di un ragazzo che, di punto in bianco, ricorda con nostalgia le lezioni che il padre gli aveva impartito da bambino: la più importante era quella di stare attento alle oche, capaci di nefandezze innominabili (tra cui il mettersi sulla linea di tiro del putt). Detto, fatto: il protagonista decide di lasciare la moglie - o la moglie lascia lui: è un dibattito di lunga data tra i fan di Golf Story - e di intraprendere un'avventura che lo vedrà affrontare otto percorsi golfistici da nove buche, a volte popolati da orde di non morti.

Ami, mazze, BMX e RPG

In Sports Story è possibile anche pescare sotto la pioggia in un semplice e divertente minigioco

Fin dalle battute iniziali è subito chiaro che Sports Story non è un normale gioco sportivo. Giunto su una spiaggia assolata, il golfista si ritrova a dover soddisfare la sete di spremuta d'arance del suo coach, deciso a non smuoversi da lì prima di una bella bevuta. Si scopre che procurarsi delle arance non è un affare semplice, e tra match di volley e tiri di golf il protagonista deve raggranellare i gettoni necessari per ottenere l'agognato frutto. L'avventura prosegue su questi toni demenziali e con un umorismo spassoso, il tutto sotto l'egida opprimente di una megacorporazione - la PureStrike - che è titolare di qualsiasi cosa sull'isola che ci troviamo a percorrere. Non vogliamo svelarvi troppo della trama fuori di testa e delle situazioni demenziali in cui Sidebar Games butta i giocatori: sarebbe imperdonabile rovinarvi il piacere della scoperta.

Le varie ambientazioni sono accessibili a seconda del livello del nostro badge, migliorabile completando sfide a tema sportivo. Spesso si tratta di semplici minigiochi, ma in alcuni casi - come, ad esempio, il tennis - Sidebar Games è riuscita a dare spessore alle nuove discipline introdotte. Molto lineari il cricket e la pesca, mentre a nostro avviso è poco felice la gestione della BMX, in cui anche un minimo errore impedisce il completamento del percorso e costringe a ricominciare da capo. Nel complesso, però, questo mischione sportivo funziona a dovere, regalando varietà al percorso del nostro (ormai non solo) golfista e traghettandoci verso la conclusione dell'avventura mantenendo sempre alto l'interesse e il desiderio di immergersi in questo universo pazzerello. Sports Story è ricco di sfide secondarie e può durare ben più di una ventina di ore, a seconda di quanto si deciderà di approfondire le missioni disponibili.

Nella nostra avventura non mancheranno spassosi incontri con dei pirati un po' particolari

Poco riuscito, invece, il sistema di miglioramento delle abilità del personaggio. Gli avanzamenti non sono chiaramente percepibili e si ripercuotono quasi esclusivamente sull'ambito golfistico (salvo poche e limitate eccezioni) e i parametri in cui progredire sono selezionabili sono in alcuni casi: solitamente non vi sarà scelta, e con il progresso nei livelli vedremo aumentare casualmente potenza, precisione e così via. È un peccato, perché ci sarebbe piaciuto vedere un approfondimento e un'accentuazione degli aspetti ruolistici visti in Golf Story, rendendo il personaggio principale più personalizzabile.