Pokémon: un fan ha dipinto il suo cane da Pikachu portandolo a una partita dell'NBA

Un fan dell'NBA e dei Pokémon ha dipinto il suo cane da Pikachu e l'ha portato con sé a tifare alla partita tra i Miami Heat e i Minnesota Timberwolves. Il povero animale è stato quindi colorato di un giallo accesissimo, con delle macchie rosse a rappresentare le guance e con due strisce marroni nella parte posteriore.

Naturalmente la cosa non è sfuggita agli altri spettatori e nemmeno ai presentatori della partita, tanto che l'hanno commentata in diretta. Una clip è subito approdata su Twitter, dove possiamo sentire cosa se n'è detto, tra stupore, battute e uno sprezzante: "Non credo che quel cane abbia firmato per essere conciato così".

Anche i commenti al tweet stesso non sono stati meno aspri, un po' per l'aspetto decisamente ridicolo del povero cane, un po' perché secondo alcuni sottoporlo a un trattamento simile è stata una forma di tortura vera e propria.

Negli anni è stato dimostrato che l'uso di alcune tinture sugli animali può danneggiarli in modo irreparabile, tra sistema immunitario compromesso, pericolo di ustioni e malattie della pelle, tanto che in alcuni stati farlo è illegale. La speranza è che in questo caso il fan dei Pokémon abbia usato almeno una tintura sicura per gli animali.