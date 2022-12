PS Plus Essential: l'annuncio dei giochi gratis di gennaio 2023 è in arrivo, rivediamo i leak

Come ogni fine del mese, Sony è pronta ad annunciare quali sono i giochi gratis del PS Plus Essential per il mese successivo. Per quanto riguarda quelli di gennaio 2023, l'annuncio dovrebbe arrivare questo pomeriggio, a meno che PlayStation non cambi i piani per qualche motivo.

Ricordiamo che questi giochi inclusi con PS Plus Essential sono parte anche dei livelli Extra e Premium. I giochi rimangono disponibili per un mese: devono essere reclamati in questo lasso di tempo per aggiungerli alla propria libreria. Dopo averli reclamati, sono accessibili per sempre fintanto che si è abbonati.

Vi segnaliamo nuovamente anche i leak più recenti, provenienti dall'affidabile billbil-kun che in questo periodo sta svelando in anticipo anche i giochi dell'Epic Games Store (ma non quello del 29 dicembre, perché è "un buon franchise").

I giochi gratis del PS Plus Essential di gennaio 2023 dovrebbero essere:

Ripetiamo che si tratta di un leak, per il momento. Come detto, billbil-kun è affidabile, ma fino a quando non avremo la conferma di PlayStation non potremo considerare queste informazioni come ufficiali.

L'annuncio arriverà probabilmente intorno alle 17.30, sempre che Sony rispetti la scaletta classica. Non mancheremo di informarvi quando arriverà il momento.