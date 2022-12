Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse: svelati i dettagli dell'edizione speciale giapponese

Koei Tecmo ha svelato quali saranno i bonus contenuti nell'edizione speciale di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, quantomeno in Giappone. Su Nintendo Switch, il prezzo del gioco base sarà di 6.380 yen (circa 45€), mentre l'edizione premium costerà 12.080 yen (circa 89€). Entrambe conterranno un'edizione fisica del gioco.

Chi non volesse una copia fisica di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, ma volesse comunque gli extra, ci sarà la possibilità di acquistare questi ultimi in un'edizione a parte (utile per chi prenderà il gioco in digitale). In questo modo si spenderanno solo 5.700 yen (circa 40€).

Gli oggetti inclusi nell'edizione speciale sono: il libro dei materiali extra, che include un racconto breve; la colonna sonora originale su CD più un codice per riscattare 150 tracce audio in digitale (comprese quelle del CD); 2 clear file.

Se ascoltando la colonna sonora sentirete delle interferenze non preoccupatevi, perché fanno parte della musica stessa.

Per il resto vi ricordiamo che Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse uscirà il 9 marzo 2023 su PC, PS4, Nintendo Switch, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. La premium box è stata annunciata soltanto per Nintendo Switch, almeno per ora.