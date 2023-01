Batman, Mark Hamill non doppierà più Joker dopo la morte di Kevin Conroy

Mark Hamill non doppierà più Joker nelle produzioni legate a Batman: l'attore ha detto che difficilmente riprenderà il ruolo del celebre villain, che ha interpretato per decenni, dopo la scomparsa del suo collega e amico Kevin Conroy.

La morte di Kevin Conroy ha colto alla sprovvista i tantissimi fan del Cavaliere Oscuro, ma anche i tanti attori che hanno lavorato insieme a lui nel corso degli anni, e Hamill da questo punto di vista sentiva di avere un rapporto speciale.

"Capitava che mi chiamassero per dirmi che mi volevano per interpretare Joker, e la mia unica domanda era: 'Kevin sarà Batman?'", ha rivelato Mark Hamill nel corso di un'intervista con Empire Magazine.

"Se rispondevano di sì, allora dicevo che l'avrei fatto. Eravamo praticamente partner, un po' come Stanlio e Ollio. Senza Kevin fra noi non credo ci sia un Batman per me."

Universalmente noto per il ruolo di Luke Skywalker nella saga cinematografica di Star Wars, Hamill ha avuto una lunga carriera anche come doppiatore, e proprio come Kevin Conroy ha cominciato a interpretare il ruolo di Joker in Batman: The Animated Series, a partire dal 1992.

La sua voce ha accompagnato le iconiche smorfie del villain anche nei videogiochi, naturalmente, incluso il franchise di Batman: Arkham e il recente MultiVersus.