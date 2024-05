Dopo Return to Monkey Island, Ron Gilbert lavora a un gioco tra Zelda, Diablo e Thimbleweed Park

Ron Gilbert è tornato a tutti gli effetti: dopo diversi anni lontano dalle scene dello sviluppo attivo di videogiochi, di recente il creatore di Monkey Island è tornato in una notevole fase creativa e, come prossimo progetto, sta lavorando a un gioco 2D in pixel art descritto come uno "Zelda che incontra Diablo che incontra Thimbleweed Park", e la definizione è decisamente interessante.

A quanto pare, lo sviluppo è iniziato già da diversi mesi e ci sono le prime immagini che danno un'idea di cosa si tratti. Effettivamente, il richiamo a Zelda è piuttosto evidente nell'impostazione generale, nonché allo stile pixel art applicato a questo tipo di inquadratura reso celebre anche da Stardew Valley.

Il fatto che Diablo venga citato tra le ispirazioni indica che si tratta di una sorta di gioco di ruolo d'azione, ma sembra esserci spazio anche per gli enigmi, visto che si parla anche di riferimenti a Thimbleweed Park, che era un'avventura grafica pura.