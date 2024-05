Assassin's Creed Shadows non uscirà su PS4 e Xbox One, per vari report

Non si tratta, peraltro, di un'informazione ufficiale: questa deriva infatti da varie voci di corridoio, compreso l' insider Shinobi602 , le quali sostengono che Assassin's Creed Shadows non uscirà sulle piattaforme della generazione scorsa, concentrandosi solo su quelle attuali, compreso ovviamente il PC con adeguate configurazioni hardware.

D'altra parte, la sua uscita avviene ormai in una fase di maturità di PS5 e Xbox Series X|S, dunque la scelta è ben comprensibile, lasciando peraltro la porta aperta eventualmente alla prossima console di Nintendo, su cui però possiamo fare solo delle supposizioni al momento.

Sembra proprio che, con Assassin's Creed Shadows , Ubisoft voglia infine tagliare i ponti con il passato, facendo uscire il gioco solo sulle piattaforme di attuale generazione e dunque non su PS4 e Xbox One , in maniera piuttosto insolita per un capitolo della serie in questione.

Assassin's Creed Shadow sta per essere svelato con un trailer

Anche il più recente capitolo della serie principale, ovvero Assassin's Creed Mirage, uscito l'anno scorso, è regolarmente stato lanciato su tutte le piattaforme sul mercato, compreso anche Nintendo Switch, dunque Shadows attuerà un primo taglio di console rispetto a tutti gli altri.

Si tratta comunque di informazioni non confermate, che vanno prese come voci di corridoio, ma la tempistica di questo nuovo capitolo renderebbe verosimile la volontà di spostare il tutto sulle piattaforme più recenti, anche in termini di soluzioni tecnologiche adottate.

Per il resto, il fatto che il gioco si chiami Assassin's Creed Shadows è stato svelato proprio oggi, con il progetto che finora era indicato come Assassin's Creed Codename Red, ed è stato annunciato anche il primo trailer di presentazione con data, che andrà in scena il 15 maggio alle ore 18:00.