Code Vein 2 si mostra con un trailer panoramico in vista del debutto su PS5, Xbox Series X|S e PC

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Code Vein 2. Il filmato, della durata di circa nove minuti, offre una panoramica approfondita su storia, gameplay e le principali caratteristiche del nuovo action GDR della casa giapponese, in vista del debutto fissato per il 30 gennaio su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Il gioco è ambientato in un futuro in cui gli ultimi esseri umani e i Redivivi, esseri riportati in vita tramite un parassita e legati al potere del sangue, lottano per sopravvivere in un mondo sull'orlo del collasso. La crisi è stata scatenata dalla comparsa improvvisa della Luna Rapacis, un fenomeno che ha spinto molti Redivivi alla follia, trasformandoli in creature mostruose. Il giocatore veste i panni di un Revenant Hunter, un cacciatore incaricato di fermare la diffusione di questi orrori, guidato da Lou, una misteriosa ragazza capace di viaggiare nel passato e riscrivere il destino del mondo, che sceglie di salvare il protagonista donandogli il proprio cuore.