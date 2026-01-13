Code Vein 2 si mostra con un trailer panoramico in vista del debutto su PS5, Xbox Series X|S e PC

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Code Vein 2. Il filmato, della durata di circa nove minuti, offre una panoramica approfondita su storia, gameplay e le principali caratteristiche del nuovo action GDR della casa giapponese, in vista del debutto fissato per il 30 gennaio su PS5, Xbox Series X|S e PC.
Il gioco è ambientato in un futuro in cui gli ultimi esseri umani e i Redivivi, esseri riportati in vita tramite un parassita e legati al potere del sangue, lottano per sopravvivere in un mondo sull'orlo del collasso. La crisi è stata scatenata dalla comparsa improvvisa della Luna Rapacis, un fenomeno che ha spinto molti Redivivi alla follia, trasformandoli in creature mostruose. Il giocatore veste i panni di un Revenant Hunter, un cacciatore incaricato di fermare la diffusione di questi orrori, guidato da Lou, una misteriosa ragazza capace di viaggiare nel passato e riscrivere il destino del mondo, che sceglie di salvare il protagonista donandogli il proprio cuore.
Riscrivere la storia
Grazie ai poteri di Lou sarà possibile raggiungere momenti chiave della storia e incontrare figure leggendarie tra i Redivivi, potenzialmente decisive per invertire il corso degli eventi. Tra queste spiccano Josée Anjou, la "Regina della Solitudine", un tempo sovrana di un santuario sommerso, e Holly Asturias, una guaritrice dal passato oscuro nota come la "Strega Mietitrice". Le nostre decisioni alterano il corso della storia e i rapporti con i personaggi, portando a uno dei vari finali.
Sul fronte del gameplay, i giocatori potranno affrontare le creature che popolano il mondo di Code Vein 2 utilizzando sette categorie di armi, dalle rapide doppie lame alla devastante alabarda. Oltre al combattimento fisico entrano in gioco i Simulacri, potenti tecniche suddivise in abilità offensive, difensive ed "ereditate". Per attivarle è necessario consumare Icore, una risorsa ottenuta tramite gli attacchi drenanti e fondamentale per scatenare le mosse più potenti.
Durante l'avventura sarà possibile contare anche sull'aiuto dei compagni, evocabili senza interruzioni per combattere al fianco del protagonista o per trasferirgli temporaneamente le loro abilità. Ad esempio, possono aiutare il giocatore tramite l'Offerta Rigenerativa, che consente a un alleato di riportare in vita il Cacciatore dopo la sconfitta, restituendogli una parte della salute. L'abilità comporta però un periodo di ricarica durante il quale il compagno non potrà intervenire né fornire supporto.
Come anticipato, Code Vein 2 arriverà su PC e console il 30 gennaio, preceduto da una demo con editor del personaggio disponibile dal 23 gennaio.