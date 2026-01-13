Redmi Note 15 Pro+, la recensione di uno smartphone medio gamma Android fin troppo... medio

Lo scorso anno, con Redmi Note 14 Pro+ , Xiaomi fece il proverbiale passo più lungo della gamba, alzando il listino fino alle soglie della fascia media, ma senza avere la struttura per competere seriamente con i (tanti) dispositivi che affollano il segmento. In questa recensione del Redmi Note 15 Pro+ osserviamo come il colosso cinese non abbia voluto cambiare strategia, proponendo uno smartphone molto simile al predecessore e di conseguenza dal posizionamento piuttosto problematico. A onor del vero, i prezzi sono stati leggermente ribassati, con Redmi Note 15 Pro+ che esce di listino a 479.90 Euro per il taglio 8/256 GB e 529.90 Euro per quello da 12/512 GB: venti Euro in meno che non cambiano però la sostanza fondamentale di un prodotto che, come scopriremo nel corso della recensione, non ha grandi carte da giocare nella partita contro gli attuali competitor, ma nemmeno nei confronti di smartphone di più alto lignaggio lanciati mesi fa e ora disponibili a uno street price equivalente.

La resistenza agli elementi sale invece di livello, con la certificazione IP68/IP69K che è il meglio che si possa ottenere allo stato attuale : lo smartphone è dunque protetto contro le infiltrazioni di acqua e polvere e può tollerare spruzzi ad alta pressione oltre che l'immersione per un massimo di 24 ore a 2 metri di profondità.

Lato connettività, Redmi Note 15 Pro+ offre 5G, GPS, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 e NFC. Non c'è il jack audio da 3.5 mm per le cuffie cablate ma resiste la porta a infrarossi. L'alloggiamento per le SIM può ospitare due nanoSIM fisiche, ma si può optare anche per una eSIM a patto di rispettare la soglia massima di due utenze contemporanee. Non esattamente all'avanguardia la porta USB-C che è di tipo 2.0.

Non parliamo tuttavia di un cambio epocale, con il SoC che è sempre un octa core con processo produttivo a 4 nanometri che si distingue dal precedente soprattutto per un clock più alto della CPU. Al posto di guida della GPU troviamo una nuova Adreno 810, mentre la musica - purtroppo - non cambia in termini di memorie, con 8/12 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 256/512 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.2: in questa fascia di prezzo non mancano i competitor che riescono a fare di meglio .

Quella della gamma Note non è esattamente una storia di smartphone particolarmente spinti lato hardware (anzi), e possiamo anticipare subito come Redmi Note 15 Pro+ non sia il modello destinato a cambiare le carte in tavola. Ovviamente un progresso rispetto allo scorso anno c'è, dato che qui il chipset adottato è il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 , diretta evoluzione del processore utilizzato dal Redmi Note 14 Pro+.

Design

Sotto il profilo del design, Redmi Note 15 Pro+ sceglie di cambiare poco o nulla sia rispetto al predecessore sia se messo a confronto con il resto della famiglia Note, che di fatto ha deciso di adottare uno stile comune a tutti quanti i modelli.

Il sample che abbiamo ricevuto di Redmi Note 15 Pro+ aveva una copertura in pelle vegana

Le tre colorazioni disponibili sono Glacier Blue, Black e Mocha Brown: nei primi due casi il materiale della scocca è vetro Gorilla Glass 7i, mentre la terza variante (quella che abbiamo ricevuto in prova) è caratterizzata da un rivestimento in pelle vegana.

Il modulo fotocamere è un quadrato dai bordi arrotondati che campeggia al centro della parte superiore, con una tonalità che riprende quella della cornice: l'effetto è gradevole, peccato per quel quarto oblò occupato da un finto sensore che serve solo a mantenere continuità con la versione cinese che conta effettivamente su tre obiettivi.

Lo schermo da 6.83 pollici è protetto da Gorilla Glass Victus 2 e una pellicola pre-applicata e ha i bordi curvi, una soluzione in controtendenza con quelli che sono gli odierni standard dell'industria. Le cornici sono moderatamente sottili e il punch hole centrale che ospita la fotocamera frontale ha dimensioni forse leggermente superiori alla media.

Lo schermo di Redmi Note 15 Pro+ ha i bordi curvi, un dettaglio che potrebbe non piacere a tutti

Il frame abbandona i profili arrotondati del precedente modello per offrire superfici più piatte, mentre la disposizione degli elementi rimane sempre la stessa: tasto di accensione e bilanciere per il volume sulla sinistra, speaker secondario e porta a infrarossi in alto e carrellino per le SIM, altoparlante principale e porta USB-C in basso.

Da segnalare un leggero aumento nei volumi rispetto a Redmi Note 14 Pro+, con dimensioni pari a 163.3 x 78.3 x 8.2 per 207 grammi di peso che inevitabilmente conferiscono allo smartphone la non invidiabile definizione di "padellone".