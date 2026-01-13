StarRupture debutta subito dietro ARC Raiders nella classifica Steam

StarRupture ha debuttato subito dietro ARC Raiders nella classifica Steam, cogliendo tutti di sorpresa e arrivando alle spalle dell'extraction shooter di Embark Studios con il lancio dell'accesso anticipato.
Non si tratta però dell'unica, grossa novità di questa settimana, visto che in quinta posizione (quarta, se consideriamo solo i giochi) c'è Quarantine Zone: The Last Check, il bizzarro mix di azione e strategia post-apocalittica sviluppato da Brigada Games e prodotto da Devolver Digital.
- Steam Deck
- ARC Raiders
- StarRupture
- Battlefield 6
- Quarantine Zone: The Last Check
- Dead by Daylight
- Path of Exile 2
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Rust
- Dead Island 2
Per il resto, la top 10 viene completata dall'immancabile Battlefield 6 e da una serie di ritorni legati alle promozioni e ai DLC: da Dead by Daylight a Path of Exile 2, da Grand Theft Auto V a Rust, passando infine per Dead Island 2.
Due nuovi fenomeni?
A poche ore dal nuovo record di utenti di Steam, che ha fatto segnare 42.042.778 giocatori, StarRupture e Quarantine Zone: The Last Check sembrano porsi come i tradizionali fenomeni di questo periodo, vendutissimi e giocatissimi dagli utenti della piattaforma Valve.
Parliamo però di esperienze piuttosto differenti: mentre StarRupture ci invita a esplorare un pianeta misterioso alla ricerca di segreti e luoghi da conquistare, nell'ambito di un impianto survival che è possibile affrontare in solitaria o in cooperativa, Quarantine Zone: The Last Check propone un punto di vista inedito per quanto concerne le apocalissi zombie.