StarRupture debutta subito dietro ARC Raiders nella classifica Steam

Per il resto, la top 10 viene completata dall'immancabile Battlefield 6 e da una serie di ritorni legati alle promozioni e ai DLC: da Dead by Daylight a Path of Exile 2, da Grand Theft Auto V a Rust, passando infine per Dead Island 2.

Quarantine Zone: The Last Check ha scalato la top 10 globale di Steam

Non si tratta però dell'unica, grossa novità di questa settimana, visto che in quinta posizione (quarta, se consideriamo solo i giochi) c'è Quarantine Zone: The Last Check , il bizzarro mix di azione e strategia post-apocalittica sviluppato da Brigada Games e prodotto da Devolver Digital.

StarRupture ha debuttato subito dietro ARC Raiders nella classifica Steam , cogliendo tutti di sorpresa e arrivando alle spalle dell'extraction shooter di Embark Studios con il lancio dell'accesso anticipato.

Due nuovi fenomeni?

A poche ore dal nuovo record di utenti di Steam, che ha fatto segnare 42.042.778 giocatori, StarRupture e Quarantine Zone: The Last Check sembrano porsi come i tradizionali fenomeni di questo periodo, vendutissimi e giocatissimi dagli utenti della piattaforma Valve.

Parliamo però di esperienze piuttosto differenti: mentre StarRupture ci invita a esplorare un pianeta misterioso alla ricerca di segreti e luoghi da conquistare, nell'ambito di un impianto survival che è possibile affrontare in solitaria o in cooperativa, Quarantine Zone: The Last Check propone un punto di vista inedito per quanto concerne le apocalissi zombie.