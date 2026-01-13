Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition per PC è in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Fatal Fury: City of the Wolves Special Edition per PC a 13,99 € invece di 60 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 17,07 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Contenuti del gioco
Si tratta del picchiaduro targato SNK pubblicato lo scorso anno. I contenuti della Special Edition sono i seguenti:
- Gioco base
- Season Pass 1
- DLC personaggio 1 "ANDY BOGARD"
- DLC personaggio 2 "KEN", Arene aggiuntive
- DLC personaggio 3 "JOE HIGASHI"
- DLC personaggio 4 "CHUN-LI"
- DLC personaggio 5 "Mr. BIG" (inizio 2026)
Si tratta del seguito di Mark of the Wolves, con un roster ricco e diversificato e l'innovativo sistema REV per sfruttare un'ampia gamma di attacchi speciali. Troviamo inoltre due modalità di controllo per un'esperienza su misura: Arcade o Smart, rigorosamente sullo sfondo di South Town. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.