Half-Life: Alyx, c'è già chi lo sta giocando con mouse, tastiera e senza VR

Il video è stato condiviso dal fondatore del Valve News Network, Tyler McVicker, che ha scoperto all'interno del gioco alcuni comandi che consentono di giocare senza casco per la VR. Inoltre sfruttando il comando "vr_enable_fake_vr_test" si disattivano i controlli di movimento e si attiva il mouse per sparare.

McVicker si è poi fatto prendere la mano e ha aggiunto l'HUD di Half-Life 2 e persino qualche arma dei capolavori del passato.

L'essere riuscito a giocare con mouse e tastiera, però, non vuol dire assolutamente di essere vicini all'arrivo di una mod non-VR per Half-Life: Alyx. Ci sono, infatti, molti elementi del gameplay che sono profondamente integrati con la realtà virtuale e il mappamento delle dita. Ed è proprio questa la ragione che fa essere Valve tranquilla sul risultato finale. Per lo studio, infatti, qualunque mod non garantirà mai il divertimento del gioco originale.

Questo è comunque il primo passo per consentire anche a tutti quelli che non possono permettersi (o non vogliono) il setup necessario per giocare in VR di tornare dopo tanti anni a Città 17.