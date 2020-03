Dragon Ball Z: Kakarot, Vegeth e Gotenks non saranno mai personaggi completamente giocabili?

Avete già provato la nuova funzione di Dragon Ball Z: Kakarot legata alla Macchina del Tempo? Se la risposta è sì, allora avrete anche avuto modo di rigiocare nei panni di due dei personaggi preferiti e più potenti della Serie Z di Akira Toriyama: Vegeth e Gotenks.

Questo è il lato positivo della questione. Quello negativo è che Vegeth e Gotenks non saranno mai personaggi completamente giocabili all'interno del titolo, probabilmente. La conferma non è arrivata direttamente dall'aggiornamento di Dragon Ball Z: Kakarot, ma da alcune riflessioni dei giocatori proprio relative alla macchina del tempo. Questa funzione permette infatti di rigiocare anche i capitoli della storia di Majin Bu con al centro i personaggi in questione, ma non di sbloccarli come eroi completamente giocabili.

In aggiunta, non è neppure possibile stabilire o aumentare il livello di Vegeth e Gotenks, unica eccezione all'interno di Dragon Ball Z: Kakarot; per gli altri personaggi principali e secondari invece questo è possibile senza problemi. La conclusione è che due dei più potenti eroi mai ideati da Toriyama resteranno semplici comparse, fintanto che Bandai Namco non decida di rilasciare un DLC loro dedicato (eventualità che comunque non ci sentiamo da escludere).

Ma non sperateci troppo, almeno nel breve periodo: il futuro di Dragon Ball Z: Kakarot pare punti verso Dragon Ball Super, con l'arrivo di Goku e Vegeta Super Saiyan God.