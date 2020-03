Gearbox Software, Landon Montgomery, il co-fondatore della compagnia, è morto

Landon Montgomery, il co-fondatore di Gearbox Software, è morto. A darne il triste annuncio è l'amico e collega Randy Pitchford attraverso Twitter.

Montgomery aveva lasciato la compagnia nel 2007, ma ha condiviso con Pitchford e soci tantissimi successi, dai primi lavori su Half-Life e Halo ai primi riconoscimento con Brothers in Arms e successivamente Borderlands. Aveva soli 46 anni.

A renderne onore attraverso i social sono stati la sua ex compagnia, Randy Pitchford, ma che tanti altri colleghi che ricordano il suo contributo in diversi titoli di assoluto spessore.

"Abbiamo il cuore spezzato dopo aver appreso oggi della morte di uno dei nostri co-fondatori, Landon Montgomery", si legge nel messaggio di Gearbox Software condiviso sui social. "Nei nostri primi anni, Landon ha svolto un ruolo importante nell'aiutarci a trovare una strada. Saremo sempre grati e lo ricorderemo come parte della nostra vita. Durante questo periodo difficile, i nostri pensieri, il nostro sostegno e l'affetto sono con coloro che gli erano più vicini".

In Memory of Landon Montgomery - rest in peace sir - Thank you for your ideas and work - you have contributed to the happiness of millions of players and people pic.twitter.com/2HHXxwxWL1

Sorry for unloading some fond memories... such a shock. I still need to process it all. He left Gearbox in 2007, I think, and I only saw him a couple of times over the last decade or so... I cannot imagine how those closest to him more recently are managing the news.