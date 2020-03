Fortnite, bug degli elicotteri: come impostare il pilota automatico con le mine di prossimità

Nelle ultime ore la community di Fortnite Capitolo 2 ha scoperto un trucchetto davvero utile, utilizzabile nella modalità di gioco Singolo (ma probabilmente replicabile anche in Coppie e Squadre). Adesso è noto come bug degli elicotteri, e vi spieghiamo come funziona in questo rapido articolo.

Il bug degli elicotteri di Fortnite Capitolo 2 permette di attivare il pilota automatico sul nuovo mezzo di trasporto di Epic Games (abbiamo già creato una guida che spiega dove trovare tutti gli elicotteri di Fortnite Capitolo 2). Il pilota automatico chiaramente è utile perché i Choppa non fanno fuoco sui nemici: serve una seconda persona che assuma l'incarico, oltre al pilota del mezzo. Ma con il pilota automatico attivo, anche in modalità Singolo chiunque può cambiare posto e fare fuoco sui nemici, senza preoccuparsi della direzione o del collasso dell'elicottero.

Ma come attivare questo bug? Servono le mine di prossimità: prima di decollare, il giocatore deve lanciarla al di sopra del mezzo stesso, come riportato in questo breve e simpatico video. Da questo momento in poi, una volta decollati, l'elicottero si sposterà da solo seguendo una traiettoria lineare. Ovviamente gli sviluppatori di Epic Games correggeranno il trucchetto con la prossima patch in arrivo, dunque approfittatene finché potete. Difficilmente gli elicotteri verranno dotati in un secondo momento di armi da fuoco: sono stati pensati solo come mezzo di trasporto, non d'assalto.