The Last of Us serie HBO: anche il compositore premio Oscar Gustavo Santaolalla si unisce al progetto

Il team di The Last of Us, la serie HBO ispirata all'esclusiva PS4, si arricchisce del compositore premio Oscar Gustavo Santaolalla, autore tra le altre cose della colonna sonora originale della serie di Naughty Dog.



Lo ha annunciato con un messaggio trionfale il vice presidente di Naughty Dog, oltre che writer e director di The Lat of Us: Parte 2 Neil Druckmann su Twitter. Con l'ingresso di Santaolalla nel team si è ricomposta l'anima stessa di The Last of Us: da una parte abbiamo la mente di Druckmann e di Naughty Dog a supervisionare il progetto, dall'altra il cuore e l'orecchio del compositore argentino a dare continuità stilistica e familiarità ai due progetti.



A fare in modo che la transizione dal videogioco al piccolo schermo sia priva di problemi ci sarà Craig Mazin, già autore della serie TV Chernobyl. Gli altri produttori esecutivi saranno Carolyn Strauss ed Evan Wells, quest'ultimo è il presidente di Naughty Dog. La serie sarà co-prodotta da Sony Pictures Television, in associazione con PlayStation Productions, di cui The Last of Us sarà la prima serie televisiva.



Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO! — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020