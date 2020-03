Coronavirus: come pulire e disinfettare smartphone, console, gamepad, portatile e tablet

Con il diffondersi del Coronavirus e l'inasprirsi delle misure del governo, diventa sempre più diventa sempre più importante imparare a pulire e disinfettare tutti quegli oggetti che potrebbero venire a contatto con il virus attraverso le nostre mani. Solo che console, gamepad, smartphone e i computer portatili non possono essere puliti nella maniera tradizionale: ecco come fare a minimizzare i pericoli di contagio.



Nella giornata di ieri Apple ha condiviso qualche consiglio su come pulire gli iPhone. Consigli utili che abbiamo pensato di approfondire ed estendere a tutti quegli oggetti tecnologici che nel 2020 fanno sempre più parte della nostra vita e sono sempre in mano nostra, dei più piccoli o dei nostri parenti.



Per questo motivo è sempre bene tenerli puliti questi dispositivi, oggi più che mai con i rischi legati alla diffusione del coronavirus SARS CoV-2.



Ecco perché sentiamo il dovere di darvi qualche consiglio su come farlo, da condividere con genitori/fidanzate/compagni che si avvicinano con la candeggina a tutto spiano. Ecco cosa fare per non danneggiarli.



Quali prodotti usare?



I due prodotti più consigliati sono alcool isopropilico al 70% e un panno in microfibra. Amazon li vende comodamente abbinati. Alcuni consigliano anche le bombolette di aria compressa spray, ma queste rischiano di rovinare alcune parti molli come gli altoparlanti e i microfoni degli smartphone o sul fondo dei PC. Questo kit contiene tutto il necessario per pulire e spazzolare i nostri device in tutta sicurezza.



Per disinfettare e rimuovere i virus dalla superficie dei dispositivi solitamente si utilizzano delle soluzioni a base di alcool: sfortunatamente queste possono essere troppo aggressive per i nostri dispositivi e rovinare le parti lucide o lo schermo. Una concentrazione troppo elevata di alcool potrebbe, infatti, rovinare la protezione oleofobica dei display, ovvero quello strato che serve a limitare che il grasso della pelle si depositi sui touch screen.



Per questo motivo Apple e altri produttori suggeriscono di utilizzare alcool isopropilico al 70%. Magari diluitelo con un po' d'acqua se avete ancora paura. A questo punto con il panno in microfibra si potranno strofinare delicatamente tutte le parti interessate, come schermi, tastiere, touchpad e la scocca in plastica dei gamepad, dei portatili o di Switch.



Non bisogna spruzzare direttamente il prodotto sullo schermo, ma inumidire un panno in microfibra (no carta e no pelle, troppo duri) e strofinare delicatamente. In alternativa, per gli schermi possono andare bene le salviette usa e getta pensate per gli occhiali. Siate sempre parsimoniosi: se un liquido entrasse tra i circuiti dei vostri device potrebbero esserci problemi: metterne sempre poco alla volta sul panno. Non utilizzare candeggina, prodotti per i vetri o altri liquidi comunemente utilizzati per le pulizie.



Inutile specificarlo: tutte le operazioni di pulizia vanno effettuate con i dispositivi spenti e l'alimentatore o il caricatore staccato dalla corrente.



Per pulire le tastiere si potrebbe utilizzare l'aria compressa o particolari adattatori per le aspirapolvere. Occorre inclinare la tastiera in modo da far cadere meccanicamente la sporcizia per terra e poi procedere con le bombolette spray o l'aspirazione. Una volta effettuata questa operazione disinfettare come spiegato sopra.



Anche in questo caso, infatti, è assolutamente necessario evitare di spruzzare i liquidi direttamente sui computer e sulle console. Il liquido agisce correttamente anche in piccole quantità, quindi basta un sottile strato per fare effetto.



Una volta pulito lasciare asciugare e poi, eventualmente, ripristinare la corrente.



Per i dispositivi più piccoli come i telefoni potrebbe essere utile uno sterilizzatore UV per telefono. Basta mettere il dispositivo all'interno e il gioco è fatto.



Queste indicazioni sono utili in qualunque periodo dell'anno: mantenere puliti i propri device protegge anche dalla semplice influenza oltre che li rende decisamente più piacevoli da utilizzare!