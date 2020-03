God of War: "Kratos non è misogino" per il suo creatore David Jaffe

"Kratos non è misogino" per il creatore della serie di God of War David Jaffe, provando a spegnere in questo modo le polemiche sul rapporto con le donne del protagonista.

David Jaffe, il creatore dell'originale God of War e del suo seguito, si è scagliato contro coloro che criticano Kratos, il protagonista della serie. Secondo lui, il Kratos originale è un personaggio molto diverso rispetto a quello che viene descritto nel sequel creato da Santa Monica Studio nel 2018.

Jaffe ha lavorato sul primo God of War come director, mentre nel seguito è stato affiancato da Cory Barlog. Barlog ha invece continuato a dirigere la serie fino al God of War del 2018, senza dubbio una delle migliori esclusive per PS4.

Mentre quest'ultimo gioco si concentra su Kratos e la sua necessità di venire a patti con il suo passato violento, Jaffe si è sempre lamentato dicendo che il suo antieroe è stato travisato con questo sequel.

"Devo dichiarare continuamente che Kratos non è MAI stato un misogino in GOD OF WAR 1," ha twittato Jaffe. "E mi fa incazzare che i "giornalisti" continuino a ricollegarsi a quel gioco per giustificare le loro tesi su GOD OF WAR 2018".

"La misoginia è definita come l'odio e la sfiducia nelle donne. Questo non si è mai visto. Kratos ha usato le donne per il proprio scopo egoistico? Sì, totalmente. Loro lo stanno usando per lo stesso scopo? Chi lo sa. Ma si stanno tutti divertendo (e lo rendiamo super chiaro). Se pensi che questo sesso occasionale e consensuale, dove l'unica ragione per cui vuoi fare sesso sia la tua gratificazione personale, sia la misoginia, allora ok, lo è. Ma non ho mai sentito che questa sia la definizione usata per misoginia."

God of War è sempre stato famoso per le sue scene di sesso e per i minigiochi legati ad esse. Tuttavia, il momento più controverso della serie è probabilmente arrivato con God of War 3, un gioco che non è stato diretto da Jaffe, in cui Kratos ha attaccato con la forza la Principessa di Poseidone a una manovella per aprire due porte, che poi l'avrebbero schiacciata a morte. Questa scena è stata utilizzata per rileggere in maniere più negativa anche le origini di GoW. Jaffe è stato, però, solo un consulente di GoW 3.