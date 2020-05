Mortal Kombat 11: Aftermath, primo trailer del gameplay per l'espansione

Mortal Kombat 11: Aftermath si mostra con il primo trailer del gameplay, che consente di vedere in azione l'attesa espansione in arrivo per il picchiaduro a incontri di NetherRealm Studios.

Annunciato alcuni giorni fa in via ufficiale con video e dettagli, Mortal Kombat 11: Aftermath ci consegnerà una nuova storia in cui ritroveremo Liu Kang, impegnato insieme a un gruppo di improbabili alleati a difendere il mondo da una nuova minaccia.

Tra i numerosi combattenti che i giocatori potranno utilizzare fa il suo ritorno trionfale Fujin, dio del vento e protettore del Regno della Terra insieme a suo fratello Raiden e a Sheeva, la regina a quattro braccia, metà umana e metà drago dell'antica razza Shokan.

Sulla scia dei famosi kombattenti apparsi in Mortal Kombat fa invece la sua prima apparizione RoboCop, l'iconico poliziotto cibernetico modellato nell'aspetto e nella voce su Peter Weller, interprete del popolare personaggio nei film "Robocop 1" e "Robocop 2".

Mortal Kombat 11: Aftermath includerà anche tre nuovi skin pack che saranno rilasciati successivamente.