Google, Dark Mode presto disponibile per l'app su Android e iOS

Anche l'app di Google è pronta a ricevere la Dark Mode su dispositivi mobile Android e iOS. Il rilascio è cominciato proprio in queste ore e dovrebbe concludersi, salvo imprevisti, entro questo fine settimana: dunque sarà presto disponibile per tutti i possessori di un sistema operativo Android 10 o iOS 12/13.

Una volta che avrete messo in download il nuovo aggiornamento, l'app di Google si riavvierà e applicherà automaticamente il tema impostato a livello di dispositivo. Se dunque su Android 10 o iOS 13 avrete impostato la modalità scura (tema scuro) a livello di sistema, la stessa comparirà anche all'interno dell'app Google, almeno fino a nuovo ordine. Chiaramente all'interno dell'app Google potrete anche scegliere di passare manualmente dal tema chiaro a quello scuro, e viceversa, ogni volta che lo vorrete. Anche l'App Store di Apple di recente ha ottenuto la sua bella Dark Mode.

Stando a quanto riportato da 9to5Google, se la Dark Mode è disponibile sul dispositivo dell'utente, quest'ultimo vedrà a schermo un piccolo pop-up che lo avviserà circa la possibilità di attivare immediatamente la modalità scura sull'app Google. Tra le ultime applicazioni di Google che negli ultimi anni hanno ricevuto la Dark Mode annotiamo almeno Gmail, Google Calendar e Google Fit.

Starting today & fully rolling out this week, dark mode is now available for the Google App on Android 10 and iOS 12/13. By default, the Google App will reflect your device's system settings in Android 10 & iOS 13. If that's set to a dark theme, the app will be in dark mode.... pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt