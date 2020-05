Animal Crossing: New Horizons, Volpolo è un vero truffatore: i dataminer scoprono il segreto dei quadri

Volpolo è certamente uno dei personaggi più astuti e ambigui di Animal Crossing: New Horizons : arriva casualmente con la sua barchetta sull'isola dei giocatori, e propone loro di acquistare un'opera d'arte tra quattro. Accade spesso, però, che siano tutte quante false, senza nessun acquisto davvero rilevante. Volpolo è dunque diventato un vero truffatore , e i dataminer hanno in queste ore svelato alcuni retroscena interessanti. I dataminer di Fortnite Capitolo 2 hanno indagato sui file di gioco, trovando le percentuali dei quadri originali : si tratta di stringhe di codice nella programmazione di Animal Crossing: New Horizons, quelle che garantiscono almeno un'opera d'arte originale tra le quattro presenti ad ogni viaggio di Volpolo sull'isola. Dunque il segreto dei quadri è finalmente svelato. Avrete notato, leggendo articoli o vedendo giocare i vostri amici, che tutti i quadri e tutte le statue siano falsi, una vera seccatura per chi vuole completare la propria collezione. Anche perché i quadri falsi spaventano i giocatori . Ciò non è casuale: è stata proprio Nintendo ad abbassare la percentuale di generazione (spawn) di un quadro (o di una statua) originale. Le opere d'arte possono quindi essere, secondo i dati:

Considerando anche che tra le opere vere non necessariamente ne compare una che manca al giocatore di Animal Crossing: New Horizons, è comprensibile perché molti stiano usando il trucco per ottenere velocemente tutte le opere di Volpolo. Il personaggio da New Leaf a New Horizons ha perso il pelo ma non il vizio, insomma: un po' come il lupo.