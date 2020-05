Gamer Grandma è la videogiocatrice più anziana di YouTube coi suoi 90 anni suonati

Questa è probabilmente la notizia che, tra le tante in arrivo oggi, potrebbe migliorare la vostra giornata. Hamako Mori, meglio nota su YouTube come Gamer Grandma, è ufficialmente la videogiocatrice più anziana di YouTube - forse la più anziana al mondo. Ed è subito Guinness World Records.

La simpaticissima Gamer Grandma si diverte a caricare sul suo canale YouTube, che vanta 250.000 iscritti, video dedicati ai videogames, nonché a proporre lunghe sessioni di streaming. E non provate a chiamarla casuale gamer, perché potrebbe tranquillamente battervi su qualsivoglia gioco le proponiate: si diverte con Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy VII Remake, Borderlands 3, Days Gone, mentre GTA V pare sia uno dei suoi preferiti. Classe 1930, Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy VII Remake, Borderlands 3, Grandma Gamer ha detto di apprezzare particolarmente i giochi di attuale generazione, perché somigliano sempre di più a veri e propri film.

Oggi la donna ha 90 anni, ed è una delle videogiocatrici più anziane al mondo, di certo la streamer più anziana di YouTube. Cominciò a giocare nell'ormai lontano 1981, e ormai vanta una collezione di videogames antichi e moderni. "Credo farebbe bene anche agli altri anziani giocare ai videogiochi", ha dichiarato nel corso della sua intervista agli inviati di Guinness World Records.

Qui di seguito trovate il video dei Guinness World Records, con i dovuti riconoscimenti per una simile dedizione. Chissà cosa penserebbe l'italiano medio di fronte ad un simile filmato, del resto titoli come Fortnite sono il prodotto del demonio.