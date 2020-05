Rainbow Six: Siege, riparte la R6S PS4 GO4 Cup Series Italy, il torneo nazionale ESL

Riparte la Rainbow Six: Siege PS4 GO4 Cup Series Italy, ovvero il torneo nazionale di ESL pensato per dare a tutti la possibilità di affacciarsi sulla scena pro di R6S. Da 'zero to hero' come dice Alberto Coco, Marketing Director di Ubisoft Italia, commentando la formula del torneo.

Giunto alla quarta stagione, il torneo competitivo di Rainbow Six: Siege si svolgerà attraverso la piattaforma ESL Play per PS4. Il torneo è in costante crescita, tanto che oltre 3.000 team unici hanno preso parte alle cup settimanali organizzate da ESL Italia. Numeri che testimoniano un ambiente competitivo in continua crescita, che mescola i giocatori più esperti e quelli alle prime armi, desiderosi di misurarsi con avversari e team di livello.

Da questa competizione potrebbero poi emergere i futuri campioni o i futuri team che andranno a scontrarsi ai massimi livelli nella nuova European League, la rinnovata lega esport di Ubisoft.

La nuova stagione vedrà come sempre team di ogni livello sfidarsi in cup settimanali online che, alla fine di ogni singolo mese, eleggeranno un nuovo campione. I tornei sono aperti a tutti ed è sufficiente avere una squadra di amici per provare a conquistare la gloria.

Le finali mensili saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch e YouTube di Ubisoft Italia con il commento di Edoardo "Eddie" Cianciosi.

A questo indirizzo potrete iscrivervi alla Rainbow Six: Siege PS4 GO4 Cup Series Italy.