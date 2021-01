OnlyCans: il gioco sulle lattine sexy che soddisferanno il vostro fetish

I videogiochi non hanno limiti e non è sempre una cosa positiva. Ecco a voi OnlyCans: Thirst Date, un gioco sulle lattine sexy che - temiamo - soddisferà il fetish di alcune persone. Ne avevamo bisogno? Assolutamente no, ma di certo questo non ha fermato il team dietro questo progetto, capitanato da Sean Oxspring.

Di cosa tratta esattamente OnlyCans (e non fingete di non aver capito il gioco parole)? In termini di gameplay, in realtà, non vi è molto col quale divertirsi. Si tratta di un mix tra un rhythm game e un simulatore di appuntamenti. Premendo a tempo i tasti, soddisferemo la lattina che siamo corteggiando e, infine, causeremo un'eruzione (attenzione ai refusi) che spargerà l'appiccicosa soda ovunque.

Ci sono 29 diverse lattine, tutte con la propria storia, il proprio design visivo unico e le proprie preferenze. Lemon Party, ad esempio, ama le mattine e il sorbetto allo champagne e odia le motociclette e i jeans. Sappiate inoltre che ogni lattina è completamente doppiata, così da offrire un'esperienza più immersiva e lussuriosa.

La bella notizia è che OnlyCans è gratis e può essere liberamente scaricato da Itch.io al seguente link. Il gioco viene descritto dagli stessi sviluppatori nei seguenti modi: "Lattine ad una qualità inutilmente alta! Tutti i colori, dimensioni, gusti e accessori! Drammi aziendali e tragedie famigliari! Avidità! Passione! Amore! Fotografia!". Inoltre, il gioco è ideato per essere giocabile con una sola mano... sì, hanno pensato anche a questo. Ah, a quanto pare ci sono anche dei clown, siete avvertiti.

Se siete in cerca di qualche curiosità meno... erotica (?), sappiate che Pokémon Rosso è giocabile in versione crowd-controlled tramite un avatar di Twitter.