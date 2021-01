PS5 contro Xbox Series X|S: sfida sulla latenza dei controller, qual è più veloce?

PS5 e Xbox Series X|S sono state messe a confronto con un'analisi un po' più approfondita del solito per quanto riguarda la latenza dei controller, come potete vedere nel video di NXGamer riportato qui sopra.

Si tratta di un argomento non facile da approfondire proprio perché si basa su misurazioni che devono essere estremamente precise e incentrate su intervalli di tempo talmente piccoli da essere quasi impercettibili. Se non altro, la metodologia di NXGamer sembra essere decisamente più avanzata di quella che era stata usata in un primo confronto fatto tempo fa da uno youtuber sulla latenza dei controller delle console next gen, che sembrava mostrare un vantaggio per il DualSense di PS5.

Il canale YouTube preso in esame oggi ha un approccio un po' più tecnico, anche se i risultati sono comunque soggetti a errore e su tempi così brevi il margine può essere importante, tuttavia al momento rappresenta una delle analisi più accurate disponibili.

I risultati della sfida sono però incerti, perché di fatto cambiano a seconda dei giochi testati, dando la vittoria di volta in volta a una o l'altra console. Tanto per incominciare, per quanto riguarda la dashboard si nota un input lag (ovvero un ritardo nell'esecuzione a schermo dell'input dato dal controller) maggiore su Xbox Series X|S: le console next gen Microsoft hanno migliorato molto il tempo di risposta della dashboard rispetto a Xbox One, ma resta comunque superiore a quello della dashboard di PS5, a quanto pare.

Per quanto riguarda i giochi testati, come abbiamo detto, i risultati sono invece molto più variegati: come visibile nelle immagini qui sotto, su Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion a 30 e 60 fps, Xbox Series X|S si dimostra in vantaggio, con un input lag inferiore rispetto a PS5, mentre la situazione si ribalta nei test effettuati su Call of Duty: Black Ops Cold War, nel quale il DualSense di PS5 si dimostra più reattivo e in parte in Dirt 5, dove PS5 dimostra un input lag inferiore nella modalità a 60 fps, mentre si registra un pareggio tra PS5 e Xbox Series X|S nella modalità a 120 fps.