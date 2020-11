PS5 VS Xbox Series X, input latency inferiore con il DualSense?

Stando ai primi test, sembra che la input latency del controller DualSense di PS5 sia sostanzialmente inferiore rispetto a quella riscontrabile su Xbox Series X. Se ne parla al minuto 4:46 di questo video:

Si tratta di un dato sorprendente, se consideriamo che Microsoft ha lavorato attivamente per ridurre la latenza, riportando risultati molto interessanti su tale fronte.

Ebbene, alla prova dei fatti, rigorosamente in modalità wireless (con i controller collegati la situazione ovviamente cambia), pare che anche Sony abbia lavorato in tal senso, senza però pubblicizzare la cosa come ha fatto il suo competitor.

Nel video scopriamo che il controller di Xbox Series X riporta una latenza media pari a 8,75 fotogrammi rispetto a quando viene premuto un tasto, mentre il DualSense dà come risultato una media di 5,75 fotogrammi.

Si tratta di una differenza sostanziale, che in questo momento fa il paio con il discorso delle performance nei giochi multipiattaforma, e che fondamentalmente ribalta la narrazione portata avanti finora.