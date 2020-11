The Alto Collection per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale

The Alto Collection ha finalmente una data di uscita ufficiale su Nintendo Switch: la raccolta che include i due episodi della serie nata su mobile sarà disponibile su eShop a partire dal 26 novembre.

Come scritto nella nostra recensione di The Alto Collection, la serie sviluppata da Team Alto vanta un'atmosfera incredibile anche in un contesto differente dagli smartphone, ma su Nintendo Switch potrà contare sulla portabilità.

Caratterizzati da un gameplay molto semplice e immediato, i due giochi ci chiedono di effettuare una discesa libera da una montagna, cercando a ogni tentativo di arrivare il più lontano possibile, ma non solo.

Parti per un'avventura incredibile in compagnia di Alto e i suoi amici. Sfreccia giù per piste alpine, su dune mosse dal vento, attraversa antiche foreste e rovine dimenticate nei due titoli acclamati dalla critica: Alto's Adventure e Alto's Odyssey.

Esegui spericolati backflip, grinda sui tetti e supera vertiginosi baratri mentre viaggi per scoprire quali misteri si celano oltre l'orizzonte.