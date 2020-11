PS5 VS Xbox Series X, fra tempi di caricamento e confronti grafici: i risultati finora

PS5 e Xbox Series X hanno già dato inizio alla battaglia, che in questo caso si combatte fra tempi di caricamento e confronti grafici utilizzando come metro di paragone, naturalmente, i titoli multipiattaforma.

Ebbene, i risultati emersi finora sono stati francamente spiazzanti, andando a ribaltare tutto ciò che sapevamo e che ci aspettavamo dalle due piattaforme di nuova generazione. Xbox Series X più potente sul piano grafico grazie ai suoi 12 TFLOPS? PS5 più veloce nei caricamenti grazie al suo rapidissimo SSD? Non proprio, o quantomeno non ancora.

Cominciamo proprio dalla grafica, un discorso che fino a qualche settimana fa sembrava mettere tutti d'accordo secondo una narrazione per cui la nuova console Microsoft avrebbbe potuto ambire ai 4K e 60 fps nella maggior parte dei giochi più complessi, laddove invece su PlayStation 5 ci si sarebbe dovuti "accontentare" dei 4K dinamici per poter puntare alle medesime performance.

Viene invece fuori che Assassin's Creed Valhalla gira a 4K dinamici anche su Xbox Series X e che su tale piattaforma soffre di fenomeni di tearing tali da aver scoraggiato diversi videogiocatori illustri, che hanno testimoniato su Twitter di aver abbandonato il gioco in attesa di una patch che possa sistemare questo problema, molto meno marcato su PS5.

I have to shelve #AssassinsCreedValhalla for the time being.

I genuinely like game very much, but the screen tearing is unfortunately to the point that it's hindering my enjoyment, and I'm one to rarely get bothered by such a thing.

Hopefully it'll be addressed in a patch ✌️