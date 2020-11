Assassin's Creed Valhalla: 4K dinamici anche su Xbox Series X da una video analisi

Stando alla video analisi comparativa che trovate in testa alla notizia, Assassin's Creed Valhalla gira a 4K dinamici anche su Xbox Series X, oscillando tra i 1620p e i 2160p, con una forte prevalenza dei 1800p. Da sottolineare per l'ennesima volta che parliamo di risoluzione di rendering.

Il video, realizzato dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, mette a confronto tutte le versioni Xbox del gioco, da quella Xbox One a quella per le console next-gen, sottolineando anche i diversi livelli di dettaglio raggiunti sulle varie piattaforme e la tenuta del framerate.

Che aggiungere? Ubisoft non ha comunicato granché bene la cosa. Da un messaggio ufficiale sembrava che Assassin's Creed Valhalla girasse a 4K fissi su Xbox Series X e 4K dinamici su PS5, ma in realtà non è così. Non che la cosa cambi minimamente il valore del gioco, visto che difficilmente qualcuno riuscirà a notare a occhio i cambi di risoluzione di rendering. Comunque sia, visto che la cosa aveva generato una forte polemica, è giusto rettificare ora che ci sono delle prove alla mano.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Assassin's Creed: Valhalla, che è piaciuto parecchio al nostro Tommaso Pugliese.