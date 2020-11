The Pathless disponibile da domani, vediamo il trailer di lancio

The Pathless sarà disponibile a partire da domani, 12 novembre, nelle versioni PC, PS4, PS5 e iOS, come conferma lo spettacolare trailer di lancio realizzato per l'occasione da Giant Squid.

Annunciato ai Game Awards 2018, il nuovo titolo dagli autori di ABZU vede i giocatori assumere il ruolo del Cacciatore, un maestro del tiro con l'arco che si reca su un'isola mistica per dissipare una maledizione delle tenebre che attanaglia il mondo.

Il Cacciatore deve stringere un legame con un compagno aquila per cacciare gli spiriti corrotti, facendo attenzione a non diventare il cacciato.

I giocatori esploreranno nebbiosi boschi pieni di segreti, risolveranno enigmi in antiche rovine e saranno messi alla prova in epiche battaglie. Il legame con l'aquila e il destino del mondo sono in bilico.

"The Pathless è un gioco open world che presenta una meccanica di tiro con l'arco e di traversata unica", ha detto Matt Nava, direttore creativo di Giant Squid.

"I movimenti rapidi e fluidi del Cacciatore e dell'Aquila li trasportano senza soluzione di continuità attraverso il vasto e boscoso paesaggio, mentre i giocatori partono per scacciare un'antica maledizione delle tenebre."

"Non vediamo l'ora che i giocatori si immergano nella mitologia di questo mondo misterioso che abbiamo creato e ne svelino i segreti."