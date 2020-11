Fallout 76: Alba d’acciaio: data d'uscita ufficiale svelata da un nuovo trailer

Bethesda ha annunciato la data d'uscita di Fallout 76: Alba d'acciaio: il 1° dicembre 2020. Si tratta della prima parte della nuova espansione, formata da missioni dedicate alla Confraternita d'Acciaio, che si va ad aggiungere ai contenuti lanciati ad aprile con Wastelanders.

Saranno quindi aggiunti al gioco: PNG e luoghi inediti, rifugi del C.A.M.P. sempre più personalizzabili, nuove armi, nuove armature e tanto altro ancora. Come recita il comunicato stampa ufficiale, oltre al ritorno della Confraternita, Alba d'acciaio introduce una nuova stagione (che inizia il 15 dicembre), un nuovo tavoliere S.C.O.R.E. e vari miglioramenti di gioco.

Trovate il nuovo trailer di Fallout 76: Alba d'Acciaio in testa alla notizia. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il gioco è disponibile per PC, Xbox One e PS4.