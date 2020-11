Sackboy: A Big Adventure per PS5, i primi voti dalla stampa internazionale

I primi voti di Sackboy: A Big Adventure provenienti dalla stampa internazionale sono positivi ma non troppo: alcune testate ritengono il nuovo episodio della serie per PS5 e PS4 un ottimo titolo, altre solo un prodotto discreto.

Come scritto nella nostra anteprima di Sackboy: A Big Adventure, il titolo sviluppato da Sumo Digital sperimenta meccaniche inedite per il franchise, abbandonando le componenti creative in favore di un'avventura propriamente detta e puntando i riflettori sul suo simpatico protagonista.

Per alcuni la formula ha dimostrato di funzionare decisamente bene, per altri invece gli autori non sono riusciti a spingersi oltre gli standard già ampiamente consolidati del genere platform tridimensionale.

Sackboy: A Big Adventure, i voti della stampa internazionale