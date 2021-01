Asus ROG: evento al CES 2021 oggi alle 19.00, anche sul server Impero di GTA

Asus ROG sarà protagonista oggi alle 19.00, ora italiana, di un evento organizzato nell'ambito del CES 2021, che sarà possibile seguire anche in versione virtuale in-game sul server Impero di GTA.

Prima della conclusione dello speciale Techtonik che coprirà gli eventi AMD e NVIDIA, dunque, Asus Republic of Gamers trasmetterà dal vivo ROG - For Those Who Dare, una presentazione durante cui verranno annunciati tantissimi nuovi prodotti.

Una novità per il pubblico italiano sarà la possibilità di vivere l'esperienza completamente in virtuale. Il server Impero di GTA, il numero uno in Italia per quanto riguarda RolePlay, trasmetterà infatti l'intero evento in collaborazione con i ProdiGeek, noto canale tech italiano.

ASUS, Impero e ProdiGeek: come e quando partecipare

L'evento si terrà questa sera alle ore 19 e il luogo virtuale previsto sarà il Maisonette Los Santos Cinema. Per partecipare, non bisogna fare altro che collegarsi al server Impero e dirigersi verso il cinema, situato a Vinewood, nell'area nord, vicino alla Banca Pacific Standard .

Se si preferiscono gli spazi aperti, la live sarà trasmessa anche presso il drive-in, situato a sud della città.

Per garantire la migliore esperienza agli spettatori, verrà trasmesso il commento live dei ProdiGeek. Lorenzo e Davide si occuperanno infatti di spiegare al pubblico italiano tutte le novità e i dettagli annunciati da ASUS ROG.

A tutti i partecipanti verrà inoltre consegnato dal server Impero, un esclusivo item virtuale targato ROG per il proprio personaggio.

Come accedere al server impero

Per entrare all'interno del server Impero Roleplay, basterà completare la whitelist all'interno del server Discord, dopodiché si potrà creare il proprio personaggio e iniziare a giocare.

L'evento potrà essere seguito anche direttamente sul canale YouTube dei ProdiGeek o sulla pagina ufficiale ROG.