Zotac Magnus One con RTX 3070 è il nuovo mini PC presentato al CES 2021

Zotac ha presentato al CES 2021 il nuovo Magnus One con scheda video RTX 3070: un dispositivo caratterizzato da dimensioni sorprendentemente compatte (appena 265 x 126 x 249 millimetri) ma da una potenza straordinaria.

La NVIDIA RTX 3070, in combinazione con il processore Intel Core i7 10700, consentirà infatti a questo minuscolo computer di far girare anche i giochi di ultima generazione a 4K e con tutti i dettagli al massimo e pochi compromessi.

Dal punto di vista estetico, il nuovo Zotac Magnus One è davvero accattivante: il design appare minimale, con la parte frontale impreziosita dal grosso pulsante d'accensione illuminato, da due porte USB 3.0 di tipo A e C, da un lettore di schede di memoria e dal jack per le cuffie.

Il lato superiore e i pannelli laterali del dispositivo presentano griglie a fori esagonali pensate per garantire il necessario ricambio d'aria e consentire così la corretta dissipazione del calore, mentre un alimentatore da 500 W con certificazione 80+ si occuperà di fornire energia al sistema.

Sul retro del nuovo Magnus One troviamo invece i due connettori per l'antenna Wi-Fi esterna, ben sei porte USB 3.0, due porte LAN e un totale di cinque uscite video.

Purtroppo manca al momento il dettaglio più rilevante, ovverosia il prezzo di questo bel PC compatto. Considerata tuttavia la componentistica impiegata, dubitiamo che Zotac possa darlo via a buon mercato.