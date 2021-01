NieR Replicant Remake: il protagonista di NieR Gestalt potrebbe essere aggiunto

NieR Replicant Remake, o per la precisione NieR Replicant ver.1.22474487139..., potrebbe ricevere successivamente anche il protagonista di NieR Gestalt al suo interno, secondo quanto riferito dal producer Yosuke Saito nel corso della trasmissione celebrativa in streaming andata in onda per le feste natalizie.

Non è facile interpretare le affermazioni di Saito in questo senso, un po' ovviamente per la lingua giapponese e un po' perché gli sviluppatori della serie, come ci ha insegnato anche lo stesso Yoko Taro, non si sa mai se parlano sul serio o scherzano il più delle volte, vista l'ironia che li contraddistingue.

Fatto sta che, nel corso del video riportato anche qui sotto, Saito a un certo punto dice che potremmo veder tornare "Papa NieR", ovvero il nomignolo con cui viene identificato il protagonista di NieR Gestalt, all'interno di NieR Replicant ver.1.22474487139... nel caso in cui quest'ultimo raggiunga "circa la metà delle vendite raggiunte da Nier Automata".

Considerando che il capitolo precedente a questo Remake ha raggiunto almeno 5 milioni di copie secondo gli ultimi dati ufficiali, significa che se il nuovo gioco dovesse raggiungere i 2,5 milioni di copie vendute circa allora Square Enix potrebbe inserire il personaggio in questione. Tutto questo ovviamente nel l caso in cui Saito stesse dicendo sul serio, e non è una cosa scontata.

Nel caso non abbiate seguito la bizzarra vicenda, l'originale NieR uscì in due diverse edizioni che differivano per alcuni aspetti, a partire dal protagonista, entrambi comunque mossi dalla necessità di salvare la giovane Yonah colpita dal terribile morbo "Black Scrawl": Replicant era un'edizione giapponese che aveva per personaggio principale il fratello della ragazza mentre Gestalt era l'edizione uscita anche in occidente, con protagonista il padre.

Il Remake di NieR Replicant si basa sulla versione uscita solo in Giappone, che ha come protagonista il fratello ma a quanto pare potrebbe esserci la possibilità di vedere anche il padre in azione, scelta peraltro preferita da molti giocatori, ormai affezionati a "NieR Papa".