Final Fantasy 7 Remake Parte 2: la motion capture è già in corso

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 potrebbe già essere nel pieno della produzione, almeno stando a quanto riportato da Asuka Yoshikawa, attrice che si occupa del motion capture per Aerith. L'attrice, infatti, ha svelato tramite Twitter di aver preso recentemente parte a una sessione di registrazione insieme all'attore di Sephiroth che è durata ben 4 ore. Inoltre, altre sessioni di motion capture avranno presto luogo.

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 è entrato in sviluppo non molto dopo il rilascio della prima parte. Attualmente, Square Enix non ha ancora svelato il gioco, ma chiaramente lo sviluppo sta procedendo a un buon ritmo, pur con tutti i limiti imposti a causa del COVID-19. Il producer Yoshinori Kitase, infatti, ha affermato che la pandemia aveva avuto un piccolo impatto, senza però causare conseguenze rilevanti per il lungo termine.

In questo momento non sappiamo precisamente che tipo di struttura Square Enix seguirà con i prossimi capitoli di questo remake: non sappiamo infatti il numero di giochi che saranno realizzati e non abbiamo idea di che tipo di nomenclatura sarà utilizzata. Ricordiamo infatti che "Final Fantasy 7 Remake Parte 2" non è un nome ufficiale, anche se utilizzato da giocatori ed esperti del settore, in mancanza di un nome ufficiale.

Il gioco è certamente molto atteso, sia per la qualità del primo capitolo, sia per la svolta inaspettata del finale. Nel frattempo, possiamo divertirci con Cloud e il suo nemico giurato in Super Smash Bros., Sephiroth è infatti arrivato!