Steam: ecco i migliori giochi dell'anno secondo Valve

Eleggere i migliori giochi dell'anno non è mai semplice, ma vi è un modo per creare una lista oggettiva: stilare i giochi più venduti e più giocati su Steam, come ogni anno fa Valve. In questo gruppo di giochi troviamo tutti i nomi più noti degli ultimi anni.

Prima di tutto, possiamo vedere la lista (non classifica, l'ordine è sparso) dei giochi "Platinum" che hanno guadagnato di più su Steam:



Playerunknown's Battlegrounds

Destiny 2

Red Dead Redemption 2

Among Us

Grand Theft Auto V

Dota 2

Doom Eternal

Counter-Strike Global Offensive

Cyberpunk 2077

Monster Hunter World

Fall Guys

Rainbow Six Siege

Tutti i nomi sono abbastanza prevedibili, a partire da opere di lunga data e comprovato successo come GTA 5, CS:GO, Rainbow Six Siege, a successi del 2020, come Fall Guys, Among Us e Cyberpunk 2077 che, pur con tutti i propri problemi, ha già una community viva e dedita su PC.

Ora, invece, possiamo vedere la lista dei giochi "Più giocati" del 2020, ovvero quelli che hanno superato i 200.000 giocatori simultanei.



Destiny 2

Among Us

Mount and Blade II: Bannerlord

Counter-Strike Global Offensive

Grand Theft Auto V

Dota 2

Life is Strange 2

Terraria

Playerunknown's Battlegrounds

Cyberpunk 2077

Monster Hunter World

Come potete vedere, appaiono vari nomi della prima classifica. Abbiamo anche un "intruso", Life is Strange 2, che deve però il proprio successo al fatto di aver reso free to play il primo episodio. Interessante il fatto che, pur avendo ottenuto un posto nella Top 10 dei più remunerativi, Red Dead Redemption 2 non sia rientrato tra i titoli più giocati: chiaramente il suo pubblico, anche se non enorme come quello di altri titoli, è molto appassionato e pronto a investire denaro.

Infine, vi segnaliamo che è stata anche rilasciata la lista dei giochi più votati dai fan su Steam: il vincitore è Hades!