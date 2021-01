Xbox Game Pass: giochi Sega in arrivo nel catalogo con una sezione tipo EA Play?

Xbox Game Pass potrebbe presto ospitare in maniera più organica i giochi Sega attraverso l'apertura di una sezione dedicata alla compagnia nipponica sullo stile di EA Play, secondo alcune voci di corridoio partite da un effettivo avvistamento sul servizio Microsoft.

Al di là delle voci sulla possibilità che Microsoft acquisisca Sega, recentemente rinvigorite dalla riorganizzazione interna della compagnia nipponica che potrebbe preludere a una manovra del genere, secondo varie teorie, la possibile introduzione di una sezione Sega all'interno del Game Pass appare intanto una soluzione molto più facilmente percorribile.

D'altra parte, Sega ha già dimostrato in passato di voler sostenere con un certo entusiasmo il servizio su abbonamento di Microsoft, dunque una sua introduzione più sostanziosa all'interno dell'ecosistema, con tanto di sezione dedicata sullo stile di EA Play tipo servizio parallelo integrato, potrebbe avere senso.

Tutto questo è al momento una voce di corridoio, ma parte da un indizio molto interessante: come dimostrato in un video pubblicato su Reddit, alcuni utenti hanno rilevato una sezione chiamata "Games on SEGA" all'interno di Xbox Game Pass Ultimate su Xbox.

Nel video è possibile vedere che, scorrendo verso il basso all'interno delle sezione del marketplace dedicata ai titoli Game Pass, compare a un certo punto questa particolare titolazione, con all'interno una serie di giochi classici Sega, alcuni dei quali non presenti ancora nel catalogo del Game Pass standard.

Questo fa pensare alla possibile introduzione di un servizio integrato in Xbox Game Pass Ultimate dedicato ai giochi Sega, anche se non è chiaro se possa trattarsi di qualcosa di attivabile anche in maniera indipendente o se possa comportare un aumento di prezzo sull'abbonamento standard. In ogni caso, al momento si tratta solo di voci di corridoio.