Sega si sdoppia e riorganizza: divisione videogiochi staccata da pachinko e altro

Sega Sammy Holdings ha annunciato di aver riorganizzato la compagnia in due divisioni di grosse dimensioni, una dedicata alla tradizionale produzione di videogiochi per PC e console e l'altra destinata ad occuparsi tutte le parti ausiliarie comunque di grande importanza per la compagnia, come pachinko e arcade.

Entrambe le nuove divisioni resteranno comunque sotto il controllo del marchio Sega Sammy Holdings Inc., che rimane dunque l'entità generale di controllo e gestione, ma con una riorganizzazione di grosso calibro per quanto riguarda le sezioni interne della compagnia.

Probabilmente in questa questione rientra anche la decisione del producer di Yakuza, Toshihiro Nagoshi, di lasciare la propria posizione di CCO e tornare semplicemente al suo ruolo effettivo nello sviluppo di videogiochi, perché un po' tutto il quadro dirigenziale di Sega si trasforma con questa manovra.

L'idea alla base di tutto questo è "trasformare la struttura di business per adattarsi all'ambiente esterno" e "costruire una struttura ancora più efficiente per la guida delle operazioni del gruppo", il tutto a partire dal primo aprile 2021 come inizio effettivo.

Questa nuova organizzazione punta a "stabilire un sistema in grado di guidare e supportare il business del gruppo in maniera unitaria, integrando funzioni corporative e altre operazioni amministrative nella compagnia". Insomma, un discorso non proprio comprensibile che si traduce nella suddivisione effettiva della compagnia in due grosse divisioni più autonome tra di loro, trattate come compagne a parte ma all'interno del contenitore Sega Sammy.

Questa la nuova struttura dirigenziale della nuova Sega: