Final Fantasy 7 Remake: novità sul gioco verranno annunciate questa settimana

Final Fantasy 7 Remake sarà protagonista di un annuncio speciale che si terrà il 13 febbraio, in occasione del concerto orchestrale che è stato organizzato da Square Enix per questo fine settimana, durante il quale arriveranno dunque anche novità interessanti per il gioco.

Il producer Motomu Toriyama, tra i responsabili del progetto Square Enix, ha riferito attraverso Twitter che il 13 febbraio verranno fatti annunci importanti su Final Fantasy 7 Remake, a quanto pare per quanto riguarda i "contenuti" del gioco, anche se non è ben chiaro di cosa si tratti.

Questo è il messaggio tradotto dal giapponese (traduzione non ufficiale, dunque potrebbero esserci eventuali errori): "Ci sarà una parte speciale del concerto dove farò una comparsa e parlerò un po' dei contenuti di Final Fantasy 7 Remake che saranno svelati durante questo evento, dunque seguitelo!"

La definizione di "contenuti" si può prestare a diverse interpretazioni, dunque è difficile capire di cosa si possa trattare ma rimangono in pista diverse teorie, tutte interessanti: se interpretato in maniera più precisa, sembrerebbe trattarsi di aggiunte o DLC per Final Fantasy 7 Remake, anche se la cosa appare strana visto che si tratta di un Remake e oltretutto incompleto, dunque avrebbe forse poco senso concentrarsi sullo sviluppo di espansione di quella che è a tutti gli effetti solo una prima parte del gioco.

Altre interpretazioni che vanno per la maggiore riguardano la possibile versione PS5 di Final Fantasy 7 Remake, una rielaborazione next gen che era già emersa nelle voci di corridoio in uscita in concomitanza con la versione PC secondo alcuni rumor, cosa che pare piuttosto probabile. Infine, potrebbe trattarsi anche della versione Xbox, considerando che l'anno di esclusiva legata a Sony sta ormai per concludersi.