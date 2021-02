Sony Cina ha confermato che PS5 sarà lanciata in Cina nel secondo quarto del 2021. La notizia è stata diramata dall'analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEX, che ha riportato un video con gli auguri di buon anno fatti dal presidente di SIE Shangai Tatsuo Eguchi e dal vicepresidente Soeda Takehito (si parla del capodanno lunare, non del nostro). Sono stati i due dirigenti stessi a confermare la notizia nel filmato.

Ahmad ha poi spiegato che la vendita di PS5 è stata approvata a dicembre 2020 e che attualmente si stanno apportando gli ultimi preparativi per il lancio. Per amore del confronto, PS4 fu lanciata a marzo 2015, quindi impiegò più tempo ad arrivare sul mercato cinese rispetto al lancio occidentale.

Come sempre avviene in Cina, PS5 avrà degli accorgimenti speciali per via delle leggi locali. Quindi è probabile che i suoi servizi online saranno limitati e bloccati territorialmente.