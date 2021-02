Prince of Persia: un'immagine del possibile nuovo gioco reboot trapela online

Prince of Persia potrebbe avere anche un nuovo capitolo reboot oltre al remake già presentato in passato, ma destinato ad uscire fra qualche anno, tuttavia già in lavorazione come dimostrerebbe questa prima immagine trapelata online, come concept art.

Trattandosi di un'illustrazione, possiamo prenderla in considerazione per quanto riguarda il tono del gioco e lo stile che potrebbe essere adottato, ma non ha nessun riferimento con lo sviluppo effettivo del presunto reboot di Prince of Persia, il quale non è nemmeno mai stato annunciato da Ubisoft.

Tuttavia, l'idea di un reboot di Prince of Persia era già emersa lo scorso dicembre e questa immagine sarebbe una sorta di conferma del progetto in corso. L'autore di questa è Lucas Leger, un illustratore che ha lavorato per Ubisoft anche su Assassin's Creed Valhalla e Ghost Recon Breakpoint, dunque l'immagine potrebbe essere una prova importante dell'esistenza del gioco.

A parte questo, non c'è molto da decifrare ma qualcosa è possibile supporre a partire da questa illustrazione: l'impostazione sembra essere quella dell'action adventure in terza persona, com'era logico aspettarsi, ma il look generale sembra richiamare un po' le origini della serie, con innesti anche sovrannaturali come gli scheletri combattenti, presenti anche nel capitolo originale.

Ovviamente c'è una notevole somiglianza anche con Assassin's Creed ma l'ambientazione orientaleggiante dovrebbe comunque fare la differenza. Nel frattempo, la serie langue dopo che Prince of Persia Remake è stato rinviato a data da destinarsi, dunque anche una dubbia immagine del genere fa comunque piacere, anche se l'uscita del presunto reboot sarebbe prevista addirittura per il 2023/2024.